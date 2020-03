Vévodkyně Camilla úřaduje: Napadla Kate a rvala se kvůli alkoholu!

Camilla dští oheň a síru. Pomůže jí to?

Neustále opilou Camillu už nesnesl manžel princ Charles! Jehož trpělivost došla svého konce, když vévodkyně spustila další sprostý útok na Kate Middleton. Není to přitom poprvé, co Camilla porušuje palácovou etiketu… P potratu védokyně Kate neměla Camilla slitování a hnala Kate zpět k povinnostem, což málem vedlo až k rozvodu s princem Willliamem. A zaútočila znovu! Jenže vše dopadlo úplně jinak, než si představovala… V galerii zjistíte, co se stalo.