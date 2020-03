Amanda ze seriálu Dynastie: Jak se na Catherine Oxenberg podepsal zub času?

V roce 1999 se Catherine vdala za herce Caspera van Diena, který je pro změnu o sedm let mladší. Z předešlého vztahu s pravnučkou slavného herce Roberta Mitchuma měl syna a dceru, přesto si s novou ženou pořídil další potomky. V roce 2001 přivítali na světě dceru Mayu, o dva roky později dceru Celeste. To už bylo Catherine 42 let. O vztahu s Casperem se zprvu vyjadřovala jako o pohádce, ale nakonec manželství zkrachovalo. Krásná princezna je momentálně sama.