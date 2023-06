Jennifer Aniston i Angelina Jolie: Co říkají o svém dětství potomci slavných?

Zdroj: Profimedia

Být dítětem slavných rodičů sice může působit jako líbivé pozlátko, ve skutečnosti to ale obnáší ztrátu soukromí a další strasti. Co o vyrůstání v záři reflektorů ale říkají samotní potomci celebrit? Zatímco některým zájem médií nevadil, někteří z neustálého sledování papparazzi nadšení nebyli.

1. Hailey Baldwin

Rodiče: herec Stephen Baldwin, neteř herce Aleca Baldwina

"Mám štěstí, že jsem vyrůstala tak normálně na předměstí. Kdybych neměla to normální dětství, než jsem začala dělat tohle, nevím - myslím, že by to bylo jinak… Nevnímám se jako slavná, vnímám se jako normální člověk s prací, která není moc normální. Můj pracovní život je velmi otevřený a veřejný. Ale snažím se zachovat si soukromí."

2. Maya Hawke



Rodiče: herci Ethan Hawke a Uma Thurman

"Moji rodiče jsou úžasní a opravdu mě podporují a hodně mi dali. A já se cítím opravdu vděčná, že mám jejich podporu. A oba milovali Stranger Things a to ještě předtím, než jsem v nich hrála."

3. Zoë Kravitz

Rodiče: herec a hudebník Lenny Kravitz a herečka Lisa Bonet, vnučka herce Roxieho Rokera

"Když jsem byla mladší, chtěla jsem lidem dokázat, že jsem normální člověk, že jsem v pohodě a v klidu. Když byly děti zlé, první, co řekly, bylo: Ona si myslí, že je tak k*rva cool, protože její táta je slavný. Chtěla jsem prostě zapadnout."

4. Lily Rose Depp



Rodiče: herec Johnny Depp a modelka Vanessa Paradis

"Vyrůstala jsem s mediálním cirkusem. Celý můj život. Moji rodiče byli velmi klidní, co se týče fotografů, fanoušků a toho všeho. Ale já jsem hned pochopila, že jsem neudělala nic, čím bych si tu pozornost zasloužila. Ať se stane cokoli, bude to tam. Já jsem si to nevybrala. Člověk to prostě nemůže brát příliš vážně. Musíte žít svůj život. A zůstat v klidu."

5. Emma Roberts

Rodiče: herec Eric Roberts, neteř herečky Julie Roberts

"Myslím, že je důležité si vybrat… rozhodovat se sama za sebe. A to je součástí dospívání v jakékoli kariéře. Myslím, že musíte vědět, co se vám líbí a co ne a jak chcete budovat kariéru."

6. Angelina Jolie

Rodiče: herec Jon Voight

"Když měl můj otec poměr, změnilo to matčin život. Zapálilo to její sen o rodinném životě. Přesto však milovala být matkou. Její sny o herecké kariéře se rozplynuly, když se ve svých šestadvaceti letech ocitla ve výchově dvou dětí se slavným exmanželem, který na její život vrhl dlouhý stín. Po její smrti jsem našla video, na kterém hrála v krátkém filmu. Byla dobrá. To všechno pro ni bylo možné."

7. Gwyneth Paltrow

Rodiče: herečka Blythe Danner a producent Bruce Paltrow

"Lidé si myslí, že je to "jen" bohaté dítě. Do svých osmnácti let jsem jím byla. Pak jsem byla na mizině. Od rodičů jsem si nikdy nevzala ani cent. Vydělala jsem si úplně sama."

8. Jennifer Aniston

Slavní rodiče: herci John Aniston a Nancy Dowová

"Táta mi vždycky radil: Nedělej to. Staň se doktorem. Staň se právníkem. Nechtěl, abych měla zlomené srdce, protože věděl, že je to těžká práce. To mě nutilo jít do toho ještě tvrději. Dělej to, co tě baví, a nenech se nikdy omezovat lidmi."

9. Liv Tyler

Rodiče: zpěváci Steven Tyler a Bebe Buellová

"Moje matka byla velmi mladá, když mě porodila, a byl trochu zmatek v tom, odkud pocházím. Ale byla jsem velmi milovaná a celá rodina se o mě velmi dobře starala, což bylo úžasné."

10. Stella McCartney

Rodiče: zpěvák Sir Paul McCartney a Linda McCartneyová

"Mít slavné vzory určitě otevřelo spoustu dveří a určitě zavřelo některé mysli. Takže si myslím, že to bylo vyvážené."