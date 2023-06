Trapasy hvězd: Ariana Grande v obchodě lízala koblihy, Lohan zdrhla bez placení

Zdroj: Profimedia/Koláž Šíp

Co se musí stát, abyste někam dostali doživotní zákaz vstupu? Jak moc musíte být arogantní nebo koho musíte urazit? Celebrity si se svým chováním hlavu příliš nelámou, jejich vnímání reality je kolikrát dost pokřivené, a tak se stává, že i ti nejprominentnější občas spadnou na pusu a mají z ostudy kabát.

Vlasy v jídle a omeleta s bílkem rozčílila Jamese McCordena

James Corden, britský scenárista, producent a komik, dostal zákaz vstupu do jednoho z nejlepších podniků v New Yorku, francouzské brasserie Balthazar, kterou vlastní Keith McNally. O svém zákazu se Corden dozvěděl přes Instagram, kam majitel restaurace napsal, co se přihodilo a co si o Cordenově chování myslí. "James Corden je veliký komik, ale malý kre*én. A byl to také nejvíce nepříjemný zákazník od doby, co je Balthazar otevřený, a to je už pětadvacet let." Corden údajně křičel na manažera, že má v jídle vlasy, a ačkoliv se personál omluvil a komikovi přinesl jídlo nové, choval se arogantně a poroučel si jako knížepán. Další incident se týkal omelety jeho ženy, kterou si objednala pouze ze žloutků. Jenže se tam omylem dostal i kus bílku a už byl oheň na střeše. Ačkoliv opět kuchyň pokrm předělala, Corden začal na obsluhu křičet jako blázen, že by neměla dělat svou práci. Na to dostali ještě manželé skleničky šampaňského, avšak vytočeného komika to rozhodně neuklidnilo a dál pokračoval v brblání. Jakkoliv byl asi majitel restaurace Keith McNally rozhořčený a stál na straně svého personálu, zákaz pro Cordena později zrušil. Britský komik údajně do restaurace zavolal a všem se hluboce omluvil.

Ariana Grande olizuje koblihy a neplatí za ně

Obchod s koblihami Wolfee Donuts zakázal zpěvačce vstup do prodejny poté, co na internet uniklo video, kde olizuje koblihy z pultu, aniž by si je pak koupila. I když to zní opravdu divně, je to přesně to, co hudební megastar Ariana Grande udělala. Bezpečnostní kamery zachytily okamžik, kdy zpěvačka olízla pár koblih, které byly na pultíku, a posléze řekla: „To je nechutné. Nenávidím Ameriku, nesnáším Američany!“ Za to se později omluvila, ale ani tak se nevyhnula doživotnímu zákazu. Majitel pekárny ji chtěl dokonce zažalovat, protože po incidentu přišla do výrobny koblih inspekce a dostala nepěkné hodnocení, což samozřejmě vedlo ke snížení tržeb.

Lindsay Lohan chtěla bydlet zadarmo

Pihaté a zrzavé herečce, která brzy porodí prvního potomka, byl v době jejích divokých let zakázán vstup do losangeleského Chateau Marmont. Lindsay tam totiž neuhradila částku přesahující 46 tisíc amerických dolarů, které za dobu svého pobytu utratila. Majitel Chateau Mormont byl údajně ochoten jednat s hereččinými zástupci o tom, jak se vyrovnají, ale všude bylo ticho pěšině. A tak se Lindsay dočkala zákazu vstupu do restaurace, hotelu i baru.

Dominikánská republika zavrhla Miley Cyrus pro zkaženou morálku

V roce 2014 zakázala Dominikánská republika zpěvačce Miley Cyrus přijet do země během jejího turné „Bangerz“. Vládní komise odpovědná za veřejná vystoupení dospěla k závěru, že Miley často „podniká činy, které jsou v rozporu s morálkou a zvyklostmi, které jsou podle dominikánského práva trestné“. Vstupenky na koncert v Santo Domingu byly v době vydání zákazu v prodeji zhruba už dva měsíce.

Ignorantka Madonna si esemeskovala během promítání filmu

Alamo Drafthouse Cinema zakázalo Madonně vstup do svých kin poté, co porušila jejich zásady zákazu posílání textových zpráv během promítání filmu 12 Years A Slave na filmovém festivalu v New Yorku v roce 2013. Podle svědectví jednoho z návštěvníků projekce strávila držitelka Grammy velkou část filmu psaním na svém Blackberry. Když byla okolními přihlížejícími upozorněna, aby toho nechala, odpověděla jen, že je to pro byznys. Generální ředitel společnosti Tim League na Twitteru uvedl, že dokud se zpěvačka filmovým fanouškům neomluví a neuzná, že posílání textových zpráv během filmu je neuctivé k tvůrci a divákům, nesmí do kina.

Zdroj: unilad.com, people.com