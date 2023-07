Pád z mostu, autonehoda i rakovina. Které české osobnosti odešly až příliš brzy?

Dana Vávrová / Tomáš Holý

Jen málokdo nezná nevalně proslulý „Klub 27“. Jde o neformální označení pro rockové hvězdy, které se (povětšinou) díky svému životnímu stylu nedožili ani třicítky, co víc, spoustě z nich se „podařilo“ zemřít právě ve věku 27 let. Některé celebrity například z řad herců bohužel neměli ani to štěstí, že by se dožili sedmadvacítky. Které herecké osobnosti nás opustily dříve, než by musely?

U filmu Ať žijí duhové bohužel ještě zůstaneme. Představitelka krásné a roztomilé Leontýnky Dana Vávrová také zemřela příliš brzy. O tom, že bojuje s vážnou nemocí, věděla jen její rodina. Herečka měla rakovinu děložního hrdla, která posléze napadla i játra a plíce. Zemřela v Mnichově obklopena svojí rodinou ve věku 41 let. Jan Libíček Dobrák, nešika, podvodníček – především takové role dostával herec Jan Libiček pro svou vizáž. Jeho dobrácká, baculatá tvář a silná postava mu přinášely zejména komické role. Diváci si ho mohou pamatovat například z filmů Kdo chce zabít Jessii, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Pane, vy jste vdova!, Šest medvědů s Cibulkou, Noc na Karlštejně nebo z nejoblíbenější čské pohádky Tři oříšky pro Popelku, kde ztvárnil komickou postavu Preceptora. Jan Libíček tragicky zahynul přímo při natáčení filmu Jak utopit doktora Mráčka. Bylo mu 43 let. Jiří Hrzán Kousek po čtyřicítce zemřel další oblíbený český herec Jiří Hrzán. Nepřežil pád z výšky domu, kam údajně šplhal za svou milenkou. Tato žena údajně byla vdaná a nechtěla ho pustit do bytu, tak se Hrzán rozhodl za ní vyšplhat. Bohužel se neudržel a spadl, po dvou dnech v nemocnici zemřel. Jednou z verzí jeho tragické smrti je i to, že mu k pádu „dopomohl" manžel oné paní, která Hrzána z výšky popostrčil. Jiřího Hrzána můžete vidět ve filmech Svatba jako řemen, Pane, vy jste vdova! nebo Nebeští jezdci. Jiří Schelinger Posledním v našem seznamu není sice herec, ale to Jiřímu Schelingerovi rozhodně neupírá na oblíbenosti, co se týká zpěvu. Mladý a talentovaný rocker dodnes za nejasných okolností tragicky zahynul v Bratislavě. Tam byl dne 13. dubna 1981 pozván Československou televizí, aby zde natočil playback svého tehdejšího hitu Což takhle dát si špenát. Jestli se do Dunaje vrhl sám a dobrovolně, jednalo se o nešťastné zakopnutí nebo mu snad někdo k smrti dopomohl, se dodnes neví. Jeho smrt je zahalená tajemstvím. Chraplavý hlas Jiřího Schelingera si můžete připomenout písněmi jako Holubí dům, René, já a Rudolf nebo například Šípková Růženka. Schelingerovi v době jeho smrti bylo 30 let.