Pozor, změna! Do kina i bazénu postačí čestné prohlášení či samotest na covid

Pravidla pro prokázání bezinfekčnosti se opět mění. Od úterý 8. června je totiž možné se již ve všech zařízeních prokazovat i samotesty či čestným prohlášením. Tím se tak například návštěva fitness centra značně usnadní. Podle epidemiologa Rastislava Maďara ale možná nejde o úplně nejmoudřejší krok.

Rozvolňování v rámci pandemie koronaviru i nadále pokračuje a vzhledem k nízkému počtu nově nakažených se tak život v Česku pomalu vrací do normálu. Již je tak možné zajít do restaurace, navštívit fitness centra a bazény anebo se zúčastnit kulturních akcí. Ještě donedávna ovšem pro různé segmenty platila povinnost prokazovat se různými druhy testů.

Například do restaurace postačilo potvrzení ze školy či zaměstnání o provedeném samotestu, do fitness centra návštěvníci s sebou ale museli vzít potvrzení o negativním antigenním testu, který byl provedený zdravotníkem, či laboratorně vyhodnoceném PCR testu. To se od úterý 8. června ale zásadně změnilo. „Už to nebude tak, že nekde stačí pouze laboratorní test, jinde mohou být samotesty, potvrzení od zaměstnavatele nebo ze školy, čestná prohlášení a tak dále,” uvedl podle webu Lidovky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nešťastný krok?

Epidemiolog a bývalý šéf skupiny pro rozvolňování opatření ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar ovšem nový krok vlády nepovažuje za zcela správný. „Mnoho lidí si řekne: nahrává to nepoctivcům, kteří si mohou situaci ulehčovat, tak proč bych chodil na test já, když mi stačí napsat něco na papír, a za minutu je hotovo,” komentoval dění Maďar.

„Zjevně to politicky funguje tak, že nejdříve se udělá výjimka z odborně správného a bezpečeného řešení, protože to správné řešení nejde nedostatečným nastavením systému a kapacit logisticky zvládnout všude. A potom se pod záminkou, že se vyrovnají rozdíly, udělá z té nespolehlivé nouzové varianty dominantní systém tím, že se uzná ploště,” dodal ještě.

Změnil se počet hrazených testů

Od června došlo ke změně i v rámci testů hrazených zdravotní pojišťovnou. Nově mají lidé možnost absolvovat antigenní test jedenkrát týdně a měsíčně mají nárok i na provedení dvou PCR testů, které si dosud museli sami zaplatit.

Jednou z možností, jak prokázat bezinfekčnost, je rovněž potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních šesti měsících anebo uplynutí nejméně 22 dní od podání první dávky vakcíny.

Registrace k očkování proti covidu je již možná i pro věkovou skupinu 16+

Zdroj: Youtube