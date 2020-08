Hvězda filmu Black Panther Chadwick Boseman je po smrti! Rakovinu tajil roky!

Prodavačku, prodavače do lahůdek a samoobsluhy ve FN Motol, dobrý pracovní kolektiv, sociální výhody, slušné ohodnocení za odvedenou práci.

Hledáme strážného do naší pobočky na Jarov. Ostraha se zabezpečuje 24 hod/denně, každý den, součástí práce jsou pravidelné pochůzky. Jedná se o práci na ranní a noční směny, které jsou 12ti hodinové. Nástup možný od 1.9.2020.

Doprava a logistika - Fajn práce ve skladu - až 29.000 Kč/m+super benefity 24 000 Kč

Pro našeho významného klienta, společnost specializující se na výrobu v oblasti automobilového průmyslu, hledáme nové spolehlivé a šikovné kolegy/ně do skladu. Máte zkušenost s obsluhou vysokozdvižného vozíku a chtěli byste ji využít? Nemáte platný průkaz VZV? Nevadí! Průkaz není podmínkou, důležitá je praxe a Vaše zkušenosti a hlavně chuť se učit. Nabízíme dlouhodobou spolupráci, zajímavou měsíční mzdu i další příplatky a bonusy. Hledáte práci v blízkém okolí svého bydliště a nevíte jakou si vybrat? Tak se určitě ozvěte a my Vám s výběrem rádi pomůžeme a vybereme práci přímo pro Vás. Co bude Vaše náplň práce: Manipulace s materiálem. Zajištění nakládek a vykládek. Zásobování výrobních linek. Práce s VZV. #sAq05