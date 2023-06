Chris Hemsworth promluvil o Alzheimerově chorobě, fanoušci ho delší dobu neuvidí

Zdroj: Profimedia

Hollywoodskému krasavci Chrisu Hemsworthovi se před časem změnil svět. Poté, co si nechal udělat rozbor DNA, zjistil, že má predispozice k rozvoji Alzheimerovy choroby. Tehdy také oznámil, že si dá od herectví na nějaký čas pauzu. Podle mnohých právě ze zdravotních problémů. Herec ale nyní vysvětlil, že je všechno úplně jinak.

Herec Chris Hemsworth patří už několik let k nejobsazovanějším hercům v Hollywoodu. Australský sympaťák se objevil na plátně v mnoha rolích, které mu pochopitelně přihrály i miliony fanoušků. Ti mají ovšem o svého idola už nějaký čas velký strach. Herec totiž už dříve oznámil, že mu hrozí, že se u něj rozvine Alzheimerova choroba.

Předčasný důchod?

Populární herec na konci roku 2022 přiznal, že si nechal udělat rozbory krve, ze kterých zjistil, že má předpoklady k tomu, aby onemocněl Alzheimerovou chorobou. Následně také uvedl, že si dá na čas od herectví pauzu. Spousta lidí si pochopitelně začala jeho krok spojovat s tím, že se obává o své zdraví, a proto se chce herec šetřit. Možná i herecký svět opustit. Je to ale úplně jinak. A jeho fanoušci se rozhodně nemusejí bát toho, že by představitel Thora ve svých devětatřiceti letech odešel do důchodu a své herecké kariéry se vzdal.

Vše bylo předramatizované

Jak nyní totiž podle webu Yahoo Chris Hemsworth uvedl, obavy fanoušků byly předramatizované. „Rozhodl jsem se vzít si nějaký čas volno, protože jsem byl zkrátka unavený,” prozradil herec, který v posledních letech přechází z role do role a během jednoho roku je schopen natočit hned několik filmů. „Chtěl jsem jen být doma se svou rodinou. Bylo to ale zvláštní. Mluvilo se o mé nemoci a také o tom, že si chci dát pauzu. A najednou vznikly fámy o tom, že si to volno beru právě kvůli predispozicím k Alzheimerově chorobě,” vysvětlil herec.

Ten zároveň přiznal, že hodně dlouho přemýšlel nad tím, zda má vůbec světu znepokojující skutečnost sdělovat. Nakonec se ale rozhodl, že půjde s pravdou ven, aby mohl případně podpořit jiné jedince, kteří jsou na tom po zdravotní stránce stejně.