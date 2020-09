Sheree J. Wilsonová: Krutý osud nevěsty Chucka Norrise! Zastřelili ji!

Omyl je většinou k vzteku. Sheree J. Wilsonová ale díky nedopatření udělala kariéru modelky a řadu let strávila ve slavných seriálech Dallas a Walker Texas Ranger.

Byl to zvláštní paradox. Oba její rodiče měli vysoké pozice ve firmě IBM, která udávala technologický pokrok a zabývala se vývojem počítačů, přesto vyrůstala v prostředí, které vypadalo jako z doby dobývání Divokého západu. „Dobře si pamatuji, jak jsme neustále běhali venku, celí špinaví, a maminka nám pořád musela vyndávat klíšťata a kontrolovat, jestli nemáme vši," vzpomínala.

Popletený fotograf

Sheree Julienne Wilsonová poprvé spatřila světlo světa 12. prosince 1958 ve městě Rochester v Minnesotě, ale vyrůstala na nedaleké farmě. Když jí bylo osm let, rodiče se přestěhovali do ještě větší divočiny. V Coloradu chovali koně a Sheree se na nich naučila jezdit jako málokdo. Později se dokonce účastnila soutěží ve westernovém ježdění a posbírala několik cen.

Sheree však byla dívkou mnoha zájmů. Na univerzitě vystudovala marketing se zaměřením na oblast módního průmyslu. Když v roce 1981 jako členka realizačního týmu připravovala módní přehlídku v Den­veru, jeden z fotografů si ji spletl s modelkou a představil ji několika lidem z kosmetického průmyslu, kteří jí hned nabídli práci.

Sheree se přestěhovala do New Yorku, kde se během tří let stala vyhledávanou modelkou a ozdobila řadu titulních stran módních časopisů. Sen měl ale ještě pokračování. Jednoho dne jí zavolal její manažer, že pro ni má roli ve filmu. Sheree se opět stěhovala, tentokrát do Los Angeles.

Cena za smrt

Před kamerou se osvědčila, takže v roce 1986 naskočila do seriálu Dallas, který válcoval žebříčky sledovanosti. Sheree v něm strávila čtyři roky a nakonec se stala manželkou Bobbyho Ewinga. To už ale byla její labutí píseň. Na následujících líbánkách ji tvůrci nechali zastřelit. Scéna byla tak „vydařená", že za ni Sheree dostala cenu za nejlepší seriálovou smrt. Fanoušci odchodu oblíbené postavy litovali, ale o tento krok požádala sama herečka. Byla totiž těhotná.

Nejprve chodila s hercem Markem Harmonem, kterého vyměnila za Paula DeRobbia. V roce 1990 se jim narodil syn Luke, o pět let později následoval Nicolas. Manželství přesto nevydrželo. V roce 2004 po 13 letech skončilo rozvodem.

Sheree byla tou dobou už inventářem v sérii Walker, Texas Ranger. S Chuckem Norrisem potírala zločin od roku 1993 a nakonec ji opět zastřelili. Stalo se tak v posledním filmu z roku 2005.

Sheree se od té doby věnuje herectví jen okrajově. Na nedostatek práce si ale nestěžuje. Na trh uvedla vlastní kosmetickou řadu a na ranči v Kalifornii pečuje se snoubencem Vincem Morellou o týrané koně.