Boxerka Claressa Shields vyzývá Jakea Paula k boji. Už poněkolikáté

Zdroj: Profimedia

Claressa Shields, která je úřadující šampionkou v ženském boxu, věří, že má na to, aby porazila Jakea Paula. Tomu se během sobotního nočního zápasu podařilo překonat bývalou hvězdu UFC Nate Diaze v deseti kolovém klání.

Jake Paul, který se stal z influencera boxerem, sice Diaze porazil, ale nedokázal ho knock-outovat. K tomu se vyjádřila právě neohrožená Claressa Shields. „Ano, stále to platí, dostanu i Jakea Paula. Úroveň jeho dovedností je průměrná,“ napsala na svém Twitteru.

Ať se drží dá od skutečných bojovníků

Není to přitom první případ, kdy Claressa Paula k vzájemnému souboji vyzvala. Stalo se tomu tak už v roce 2021, kdy tvrdila, že ho díky svým zkušenostem se zápasením s muži porazí. Tehdy se do médií vyjádřila, že influenceři nemají mezi skutečnými zápasníky své místo: „Jake Paul vydělává peníze, dělá svou práci. Ale od nás, skutečných bojovníků, ať se drží dál.“

Co se týká pochybností veřejnosti, a nebo případných obav, má v tom Claressa jasno: „Kdokoliv tam venku říká: Ach, Jake Paul ji zničí, je to přeci žena!, mýlí se. Já jsem ta nejlepší žena. Takže ne, Jake Paul mě rozhodně nezničí. A pokud si to myslí, tak ať přijde.“

Je gentleman nebo se bojí?

Ačkoliv je to očividně Claressiným dlouhodobým a zbožným přáním Paulovi takzvaně natrhnout kaťata, influencer nereaguje. Je tedy vysoce nepravděpodobné, že by její opakující se výzvu přijal. Jestli je to z důvodu strachu, že si na ni skutečně nevěří, nebo z důvodu, že kdyby kluk mlátil holku, pohlíželo by se na něj přeci jenom asi trochu divně, se tak můžeme jen domnívat.

Zroj: marca.com