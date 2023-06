Známý MMA zápasník o detailech ze zákulisí Clashe: Jak hnal Gelnárovou k výhře?

Zdroj: Profimedia

Na galavečeru Clash of the Stars 5 zářila influencerka a soutěžící Survivor 2023 Hana Gelnárová. Ostravská rodačka řádila v kleci jako profesionální sportovkyně. V jejím rohu stála velmi výrazná osobnost MMA scény zápasník Jakub Dohanal.

Jednatřicetiletý zápasník je jedním z bijců, kteří zápasí pod organizací Oktagon. Brněnský bojovník v rozhovoru pro Šíp prozradil, jak se dostal až do klece k zápasnici Hance Gelnárové i detaily z celého galavečera.

Svůj poslední zápas pod organizací Oktagon jste vyhrál. Kdy chystáte další zápas? Jste stále v přípravě? Podstupujete také drastické hubnutí jako většina vašich kolegů, nebo si držíte váhu?

Kdyby to bylo na mě, tak zápasím každý měsíc. Chtěl jsem být i na Štvanici, je to turnaj, kde jsem ještě nikdy nebyl. Bohužel je to blízko od mého posledního zápasu a jelikož dělám 12 kg do zápasu a z toho velkou část na svalech,tak je to pro mě náročné a už proti Vilovi mi to odnesly ledviny. Takže další zápas bych chtěl v Bratislavě a to s Ivanem Buchingrem.

Na sobotním Clash of the Stars jste byl v rohu Hanky Gelnárové. Trénovali jste spolu? Předal jste jí nějaké své osvědčené rady? Jak jste byl s jejím výkonem spokojený?

Jezdím za Kubem Batfalským do Ostravy, kde právě trénuje i Hanka. Potkával jsem ji tam často jak tvrdě makala, ale od předávání rad tam byl někdo jiný. Já zaskakoval za Kubu až Hance v rohu, byl jsem její oporou a tam jsem jí dal pár rad. Jinak plán jsme měli jasný a ten musím říct splnila na výbornou. Upřímně si myslím, že má velký potencial a že jí je tam škoda. Ale tohle je její věc a na tom jak to má stanovené. Já byl s výkonem naprotosto spokojený, protože v zápase poslouchala jako málokdo.

Který zápas se vám nejvíce na sobotním turnaji líbil? A co konkrétně se vám na něm líbilo?

Já upřímně nejsem fanoušek Clashe, takže jsem většinu času trávil v šatně a byl po ruce Hance. Ale na druhou stranu jsem ještě asi neviděl, takovou podporou nebo nenávist lidí, co byla na tomhle turnaji. Ta atmosféra byla až "mrazivá" za tohle klobouček dolů před diváky. Takže atmosféra byla famózní a nejlepší zápas měla jasně Hanka.