Koronavirus u zvířat: Může se smrtícím virem nakazit i pes nebo kočka?

Existuje psí koronavirus – zatím to však nevypadá, že by tato nemoc byla spojena s kmenem viru, který straší celý svět.



Psí koronavirus získal své jméno podle stejné charakteristiky, kterou mají lidské viry - kulatý, korunový vzhled buňky při pohledu pod elektronovým mikroskopem. Většina případů začne tím, že psi snědí exkrementy, které v sobě virus mají. Přidejte si to jako další důvod, proč držet tlamu vašeho psa od všech hromádek, které by mohl najít.