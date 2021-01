Jaké jsou výhody očkování? Snadné cestování a vstupy na kulturní akce

„Jeho smyslem má být přehled o tom, kdo je očkovaný a kdo nikoli. To se využije v případě kontaktu s nakaženým, kdy nebude naočkovanému nařízená karanténa. Podobně nebude muset do karantény ani očkovaný po návratu z oblasti se zvýšeným výskytem onemocnění covid-19. Stejně to bude fungovat i při cestování do jiných zemí,“ dodala. Mezinárodní digitální očkovací průkaz by měl být dle ní spuštěn v květnu.

„Český systém se zaměří i na sběr dat o proočkovanosti. Sledovat bude i hodnocení nežádoucích účinků. Samotné nežádoucí účinky se ale budou stejně jako dosud u jakýchkoli jiných vakcín hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv,“ říká Peterová.