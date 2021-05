Covid pas bude i v chytrém telefonu: Kdo jej vydá a kolik bude stát?

Zdroj: unsplash.com

V souvislosti s blížícím se létem se o něm mluví stále víc a víc. Takzvaný Covid pas by měl značně usnadnit cestování do zemí Evropy. Díky němu by se lidé vydávající se na pobyt nejen k moři zbavili hned několika povinností. Co ale Covid pas vůbec je a kolik bude jeho vystavení stát?