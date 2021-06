Evropská unie přijala covid pas: Česko zákon odmítlo

S vidinou jednoduššího cestování byly konečně Evropskou unií přijaty takzvané covid pasy. Jak se ale ukázalo, v Česku dost možná žádné využití mít nebudou. Poslanecká sněmovna totiž návrh zákona, který by využívání covid pasů upravoval, odmítla.

Léto se nezadržitelně blíží a spousta lidí plánuje dovolenou u moře. Ještě před nedávnou dobou přitom z cestování pramenily nejrůznější obavy a návštěva některých zemí mohla být velkým problémem. Právě proto se Evropská unie rozhodla zavést takzvané covid pasy. Jde v podstatě o vygenerovaný digitální certifikát, jež obsahuje nejrůznější informace o jeho nositeli – základní osobní údaje a také zprávu o tom, zda byl dotyčný očkován, prodělal covid anebo se prokázal negativním testem. Takový doklad cestování do zahraničí značně usnadní, stejně tak může sloužit jako jednoduchá vstupenka do restaurací, barů či například kin. Hrozí ale, že v Česku se takového využití nedočká.

Poslanci jsou proti

Aby bylo možné využívat covid pas k banálním úkonům, jako jsou například právě zmíněné návštěvy restaurací či kin, je nutné do legislativního systému zařadit zákon, který by tyto certifikáty upravoval. Poslanecká sněmovna jeho projednání ovšem odmítla. Někteří jej označili za zbytečný. „Cestovat lze i bez covid pasu,” vyjádřil se k věci podle iDNES šéf SPD Tomio Okamura. „Uděláme vše pro to, aby zákon neprošel,” dodal ještě s tím, že podle něj covid pasy diskriminují ty, kteří se například nechtějí nechat očkovat a testovat.

Kromě SPD zákon považuje za nadbytečný také například předseda poslaneckého klubu Radim Fiala či Piráti.

Covid pas za poplatek?

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prosazení zákona požadoval i proto, že zavádí povinnost vydávat certifikát bezplatně. A pokud nebude o covid pasech zmínka v zákoně, reálně hrozí, že za jeho vystavení budou některá zdravotnická zařízení požadovat nemalé peníze. „Pokud někdo bude za certifikát chtít klidně pět tisíc korun, tak za něj bude účtovat pět tisíc korun a my nemůžeme a nemáme jakoukoliv možnost mu v tom zabránit,” uvedl podle Seznam Zpráv Vojtěch.

Jak to nakonec s covid pasem v Česku bude, ukáže čas. Vzhledem k tomu, jak se k zákonu ovšem drtivá většina Poslanecké sněmovny staví, reálně hrozí, že tuzemsku nebude mít absolutně žádný význam.

Koronavirus sužuje celý svět již více než rok