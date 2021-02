Dominika Gottová se topí ve lži: Nařkla Csákovou, která se tvrdě brání

Zatímco Ivana Gottová se na adresu Dominiky Gottové nijak nevyjadřuje, u nejstarší dcery Gotta je tomu jinak. Pusu na špacír si pouští velmi často. Naposledy hovořila o podivných podmínkách, které jí vdova po zpěvákovi kladla s tím, že když je dodrží, finančně jí pomůže. Prostředníkem jim měla být Ilona Csáková.

Dominice Gottové se v životě příliš nedaří. Je jasné, že s jměním od otce, které v průběhu několika let dostala, mohla být úplně někde jinde. Spoustu peněz ale propila, zkrachovalo jí manželství a do toho si nemůže najít práci.

Finančně jí měla po smrti otce vypomoci Ivana Gottová, která ovšem nastolila podivné podmínky. Skoro nikomu se ale nechce věřit, že by toho Ivana byla schopná.

„Přes zpěvačku Ilonu Csákovou mi například vzkázala, že mi chce finančně i pracovně pomoci, ale za podmínky, že přestanu komunikovat s několika lidmi ve svém okolí – mými blízkými kamarády, kteří mi neskutečně pomáhají a bez kterých bych padla na dno,“ uvedla ve vyjádření pro Expres Dominika.

Zpěvačka však tvrdí, že nic z toho není pravda. Ano, Ivana mohla Dominice slíbit peníze za předpokladu, že se dá dohromady a najde si práci. Že by ji však omezovala v kontaktu s přáteli, nedává smysl.

„Tvrzení Dominiky Gottové rezolutně popírám, je to nehorázná lež, nikdy jsme spolu v kontaktu nebyly,“ reagovala Ilona Csáková, která nerozumí tomu, co o ní nejstarší dcera Karla Gotta říká. Možná se chce jen zviditelnit a získat peníze.

V lahůdkách už nepracuje, kniha Poslední roky s Karlem byla stažena z pultů a do Amazonu nenastoupila. Stálý příjem je zatím v nedohlednu.

„Poslala svůj životopis do Amazonu, kde teď ve velkém nabírají nové zaměstnance, a oni ji vzali. Přátelům se na Silvestra svěřila, že má nastoupit hned v lednu,“ uvedl člověk, který nechtěl být jmenován.

„Slíbili jí plat asi 25 tisíc měsíčně. Má pracovat jako skladnice a jezdit na vysokozdvižném vozíku. Z toho má ale velký strach a sama neví, jestli to vůbec zvládne,“ dodal.

Později se však ukázalo, že do Amazonu nemohla nastoupit. „Zkusila jsem pohovor do Amazonu. Vzali by mě do skladu, ale u zdravotní prohlídky jsem pohořela. Mám vysoký tlak, což jsem nevěděla, a ihned jsem se musela začít léčit,“ svěřila se Gottová deníku Aha!. Vypadá to, že sehnat si práci je pro ni opravdu složité.