Shrneme bídu českého fotbalu, tvrdí Čtvrtníček. Představuje sérii vtipných spotů

„Lidé si myslí, že když Horník a pár lidí dostalo nějaký flastr, tak se to vyčistilo. Kde pak, ty hlavní grázlové jeli dál, a zlo bylo větší, než jsme my měli v úsměvném představení,“ myslí si Čtvrtníček.



„Teď je šance tu hru vrátit tam, kde byla a měla by být, protože je prorostlá na všech úrovních,“ tvrdí.

„Postavili jsme takový spot, ve kterém jsme shrnuli vše, co se dnes na poli fotbalu děje,“ vysvětlil, v čem spočívá chystaný projekt.