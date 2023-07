Dagmar Havlová končí s hraním: V budoucnu se chce věnovat rodině a vnučkám

Zdroj: Czech News Center / Pavel Machan / CNC / Profimedia

Dagmar Havlová letos v březnu oslavila sedmdesáté narozeniny a s tímto životním jubileem se rozhodla udělat zásadní rozhodnutí. Bývalá první dáma končí svou hereckou kariéru a v budoucnu se hodlá hlavně věnovat své nadaci a roli babičky.

Dagmar Havlová rozjela úspěšnou hereckou kariéru už v době svého dospívání a od té doby její sláva stále stoupala. Ve filmu si zahrála poprvé v roce 1974, a to v komedii Juraje Herze Holky z porcelánu. Díky této roli už potom získávala tehdy ještě Dáša Veškrnová další příležitosti.

4. ledna 1997 se hvězda provdala za Václava Havla na žižkovské radnici, necelý rok po smrti jeho předchozí ženy Olgy Havlové. Jako první dáma mimo jiné doprovázela manžela při jeho pracovních povinnostech a začala se věnovat charitě. Společně založili Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, kterou Havlová vede dodnes a hodlá se jí nyní ještě více věnovat po ukončení umělecké kariéry.

Aktuálně Dagmar natáčí svůj poslední film a po něm už chce trávit čas převážně s vnučkami a užívat si zaslouženého důchodu.

Už se mi moc nechce pracovat

"Musím teď dotočit film, který mám roztočený, ale asi jsem tuto kapitolu uzavřela. Už se mi moc nechce pracovat, chtěla bych trošku žít. Říkám to deset let a stejně to nešlo. Nadace, pak musím absolvovat společenské události… Ale ten film, co teď natáčím, je, myslím, poslední. Třeba přijde scénář, který mě uchvátí. Příběh ženy, který mě zaujme natolik, že bych ho chtěla točit. Ale ještě nepřišel," svěřila se Dagmar Havlová webu Super.

Bývalá první dáma se nyní plánuje naplno věnovat rodině, zejména dceři Nině a vnučkám Sofii a Stelle, na které je náležitě hrdá. Sofie je prý kopií své slavné babičky a úspěšnou jezdkyní. "Je neohrožená a statečná. Také jsem jezdila na koni. Ve francouzském filmu i na dámském sedle. V seriálu Cirkus Humberto za jízdy naskakovala i seskakovala z koně. Stála na něm i dělala tzv. holubičku. Ale byla jsem jištěná! 105 cm bych ale jako školák neskočila ani za nic. Gratuluji, princezno moje," pochlubila se úspěchy vnučky loni na Instagramu.

Ačkoliv Havlová oslavila nedávno sedmdesátku, tento věk by jí rozhodně nikdo netipoval. Dagmar se v posledním příspěvku na sociální síti ukázala bez make-upu a filtrů a sledujícím spadla brada. "Jedna samospouští, nenamalovaná a bez filtru, protože bylo krásné světlo, zvané Americká noc. Ano, a lesk. Ten mám vždycky, na rozdíl od make-upu," okomentovala herečka a fanoušci i kolegové z branže ji ihned zahrnuli lichotkami.

"Nejvíc nádherná," napsala například Olga Lounová. "Jsi tu tak mladá a přirozená, krásná," vzkázala své kamarádce Eva Holubová. Srdíčko pod fotkou zanechala Denisa Nesvačilová a slova chvály přidala i Tereza Brodská a další.

