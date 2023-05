Havlová rodiče milovala, přísný otec ji přitom vyhodil z domu kvůli sestře

Zdroj: Profimedia

Dagmar Havlová už před lety přišla o oba rodiče, s jejich odchodem se ale nesmířila dodnes. Bývalá první dáma na svou zesnulou maminku zavzpomínala na Instagramu, kam nahrála hned dvě fotografie z rodinného alba. Právě s rodinou měla kdysi komplikované vztahy.

Tatínek Dagmar Havlové Karel zemřel v v roce 1991 svých sedmdesáti osmi letech na rakovinu. Její maminka Markéta pak zesnula v prosinci 2013, jelikož také prohrála svůj boj s nemocí. Rodina Havlové ovšem její smrt poměrně dlouho úspěšně tajila.

Celkem sedm měsíců se podařilo příbuzným Havlové smrt její maminky ututlat před světem. Markéta Veškrnová si při poslední návštěvě deníku Blesku na podzim stěžovala na zdravotní komplikace. "Zdraví v pořádku není, moc mě bolí nohy. Od kotníků až po kolena a špatně se mi chodí. Jsem neustále strašně unavená," svěřila se tehdy. Pár měsíců nato bohužel nečekaně odešla z tohoto světa.

"Myslím na tebe každý den. Děkuji, maminko," napsala Havlová k fotce, na které se tulí ke své milované mamince. Vzápětí pak nahrála bývalá první dáma další snímek, který též dojemně okomentovala. "Když odešla maminka (tatínek dlouho předtím), uvědomila jsem si, že už nejsem dítě. A dalo by se říct, že tak trochu závidím těm, kdo maminku ještě mají," přiznala herečka.

Žila ve stínu starší sestry

Ačkoliv pocházela Dagmar Havlová z umělecké rodiny, její maminka se věnoval zpěvu a otec moderoval, v umělecké kariéře ji zprvu nepodporovali. Markéta Veškrnová protežovala její starší sestru Evu a talent Dáši dlouho přehlížela. Despotický otec prý dokonce svou mladší dceru vyhodil z domu, jelikož neuposlechla jeho rozkaz přenechat prostor právě Evě.

K úspěchu Dagmaře nakonec pomohl režisér Juraj Herz, když natáčel film Holky z porcelánu. "Jsem hrdý na to, že jsem ji tehdy objevil," řekl režisér deníku ahaonline.cz. "Vím, že to neměla jednoduché, ale myslím, že pak byli na dceru pyšní," dodal Herz.

Podobně se vyjádřila i kamarádka Havlové. "Dášu rodiče dlouho nebrali jako herečku. Otec obzvlášť, dokonce nešel ani na její představení a ona to brala jako strašné zklamání. Dost s ním bojovala. Ale vytrvala a snažila se tatínkovi dokázat, že je opravdu dobrá a že herectví je to, co chce dělat, protože má talent," prozradila stejnému webu.

Dagmar Havlová ale přesto oba rodiče milovala a o své protežované sestře nikdy nemluvila, ačkoliv roky žila v jejím stínu.

Havlová na oba rodiče vzpomíná jen s láskou