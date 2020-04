Má srdce ze zlata: Místo oslavy narozenin šila Dagmar Havlová roušky

„Zdravotníci z Homolky v rouškách z materiálu z Dělostřelecké. Hodně zdraví a štěstí,“ zní popis u snímku pracovníků nemocnice. „Stále šijeme. Řada dobrovolníků se rozrůstá. Děkuji vám! Dnes roušky do Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech,“ píše neúnavná Dagmar.

„Tady je dalších 557 roušek, které budeme rozdávat. Poslali jsem už do Brna do Hospicu sv. Alžběty seniorům a rozdáváme všude možně. Už jsem tedy v koncích se silami, ale jedeme dál, dokud to jde,“ přiznala posléze vyčerpanost herečka ve videu na sociální síti.