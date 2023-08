Patrasová se rozhádala s Krampolem: Já jsem s ním skončila, ať laskavě nelže!

Zdroj: Profimedia

Jiří Krampol v minulosti prožil veliká trápení se svou manželkou Haničkou, která v roce 2020 podlehla vážným zdravotním problémům. Ty byly mimo jiné spojené s konzumací alkoholu a léků a známý herec se netají tím, že měla jeho paní alkoholovou demenci. Stejný problém má ale podle Krampola také Dagmar Patrasová, která ovšem závislost popírá.

Dagmar Patrasová minulý rok bourala pod vlivem alkoholu a nebylo to poprvé, co přátelům, nejbližším i fanouškům dělalo její chování starosti. Zpěvačka se například objevila v březnu v ranním vysílání TV Nova a ve studiu nesrozumitelně koktala a nemohla se pořádně vyjádřit, čímž vzbudila dojem, že je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek či léků.

Patrasová pak tvrdila, že měla pouze virózu. Felix Slováček se ale do médií několikrát nechal slyšet, že má jeho manželka opravdu problém s pitím. To ostatně naznačil i před nedávnem, když soud proti ní vydal trestní příkaz.

"Co vám mám na to říct? Veřejně prospěšné práce Dádě rozhodně neuškodí. Naopak. Já to ale nechci komentovat. Až se vrátím ze Slovenska, letíme s Aničkou do Egypta a to, co si natropila má žena, mě nezajímá. Doufám, že ji nenapadne se odvolat," nebral si hudebník v rozhovoru pro Blesk s Patrasovou servítky. K alkoholismu zpěvačky se nedávno vyjádřil také Jiří Krampol, který má stále čerstvé vzpomínky na svou milovanou Haničku.

Na půl roku do blázince

"Moje Hanička měla už alkoholickou demenci. A nemyslím si, že Dáda to má jinak. Potřebuje pomoc," pronesl Jiří Krampol na adresu Dagmar Patrasové pro web Extra. Herec pak doplnil, že u podobných případů je jediná možnost léčení.

"Felixovi jsem zdůrazňoval, že jediná možnost, která existuje, je nedobrovolně Dádu zavřít na půl roku do blázince, prakticky do "koncentráku". Je nutná tvrdá abstinence. Není to jisté řešení, je to pokus," dodal herec, který stejnou situaci zažil na vlastní kůži. Kvůli tomuto výroku se ale Krampol s Patrasovou rozkmotřil a i když se údajně pokouší s ní navázat kontakt, Dagmar mu nezvedá telefon.

"Já jsem s ním skončila. Vždycky mi řekne, že si to celé vymysleli novináři, že o mně nikdy nic takového neřekl, a za týden mě pomlouvá jinde. Já jsem s těmi novináři mluvila, mají to nahrané, tak laskavě ať nelže," uvedla vytočená Patrasová pro SEDMIČKU.

Jiří Krampol prý Patrasové volá, ta mu ale nebere mobil