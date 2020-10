Daisy Lee má koronavirus? "Je to obří lež, nic mi není," tvrdí pornohvězda!

"Jasně že musí mít podklady a důvody pro totální Lockdown! Já už chci umřít, už to nedávám tvl, co je tohle za život dop*dele, kvůli chřipce!!! Kdy se začneme všichni testovat na angínu? Konec," rozohnila se Daisy Lee.

Pornohvězda se pak opřela do naší vlády, která prý záměrně zkresluje počty nakažených! "Není možné, aby naše republika byla na prvním místě v počtu nakažených. Já věřím, že my totiž máme takový ku*dy tady, co si z toho dělají p*del. Mají úplně nespolehlivé testy a hrajou si s náma jak s loutkama! Proč to dělají? Ať nás už nechají být, omezují nás a zvlášť nás, co chceme cestovat, dají schválně pozitivní, abychom nikam nesměli!" tvrdí naštvaně hvězda filmů pro dospělé.

Daisy Lee se nyní chystá jít na testy podruhé, na jiné pracoviště a chce dokázat, že její výsledek nebyl správný! "Půjdu schválně ještě podruhé a schválně zda mi ten covid vyje tentokrát," uzavřela.

Tak se necháme překvapit, zda se teorie pornohvězdy ukáže jako pravdivá, jistě totiž o výsledku bude informovat své sledující…