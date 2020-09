Daisy Lee: Plastické chirurgie se nebojí, jaké zákroky plánuje?

Daisy Lee aktuálně pracuje na předělání tetování, které se úplně nepovedlo dle jejich představ. Hvězda pro dospělé si nechala zvěčnit infantilní motivy z dětských animáků a nyní toho lituje!

"Teď si předělávám ten Disney rukáv a vůbec nevím, jak to dopadne. Upřímně se poprvé dost bojím, protože ta ruka začne být černá a vůbec nevím, co z toho vznikne! Popřípadě mám plán B, a to je laser, pak to přetetuju. Mám jeden rukáv ve stylu mandaly, to je takové elegantní i společenské. A ten Disney se snažím udělat na ten stejný styl, ale už to bude hodně černý."

Na dotaz, proč si nechala tyto tetování vůbec udělat, má pornoherečka zajímavé vysvětlení, nad obrázky prý vůbec nepřemýšlela! "Já chodím na tetování a říkám si vždycky: No, něco mi tam udělej, něco mi vyber. Třeba půl hodiny před tetováním nebo přímo na místě. Prostě, co najdu na Googlu, to si vytetuju," odkryla Daisy důvod, proč má na sobě nechtěné kresby.