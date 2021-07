Při cestě do Chorvatska je zase všechno jinak: Některým lidem nestačí očkování

Podmínky pro cestování do oblíbeného Chorvatska se mění snad každým dnem. Tentokrát by si měli dát pozor hlavně ti, kteří se nechali naočkovat proti nemoci covid-19 už začátkem tohoto roku. Chorvati totiž nedávno rozhodli, že nově budou uznávat bezinfekčnost po vakcinaci jen po dobu 210 dní. Po zhruba sedmi měsících od druhé dávky vakcíny tak očkovaní turisté při vstupu do země musí mít ještě negativní test.

Prázdniny jsou v plném proudu a to znamená jediné. Většina lidí aktuálně řeší, co všechno budou potřebovat, aby se mohli dostat do vysněné země. Například při cestě do Chorvatska Čechům až doposud stačil EU digitální covid certifikát. Jenže teď už je zase všechno jinak. Pokud se někdo nechal očkovat už v lednu nebo únoru, brzy uplyne 210 dní od poslední dávky vakcíny, a Chorvati ho proto přestanou považovat za bezinfekčního.

Jedná se o třetí dávce očkování

„O problému víme, týká se zejména menšího počtu lidí, kteří byli naočkování prioritně již na začátku tohoto roku,“ uvedla podle CNN Prima News mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Jedná se proto například o zdravotníky nebo starší ročníky, kteří se mohli nechat naočkovat přednostně. Podle slov Davidové už ale ministerstvo hledá způsob, jak tento problém vyřešit. „Jednak aktivně jednáme s Chorvatskem o navýšení sedmiměsíční lhůty, jednak se už na úrovni zdravotnictví jedná o možnostech třetí dávky pro ty, kteří byli očkováni mezi prvními," dodala mluvčí resortu.

Při cestě do Chorvatska se však Češi mohou setkat ještě s další komplikací. Pokud se budou na hranicích prokazovat negativním PCR testem, pak to musí stihnout do 72 hodin. A to se jim v některých případech nemusí podařit, protože většina odběrových míst už negarantuje výsledek testování do původních 24 hodin. Nejlepším řešením je proto zarezervovat si termín testování před samotným odjezdem s větším časovým předstihem.

Rychlotest bude hotový do tří hodin

Zájemci o PCR testování přichází nejčastěji v pondělí a pátek, přičemž v některých městech v Česku mohou lidé na termín čekat až dva týdny. „Konkrétně odběrová místa laboratoře Spadia jsou například v Novém Jičíně, Frýdku-Místku nebo Brně plná až do 26. července,“ uvedla pro CNN Prima News mluvčí společnosti Simona Součková. Se začátkem prázdnin se počet žadatelů o testy zvýšil o třicet procent.

O něco příznivější situace je například ve Fakultní nemocnici Bulovka. Tam musí kvůli nařízení ministerstva zdravotnictví garantovat výsledek testu do 48 hodin, informovala o tom mluvčí nemocnice Eva Libigerová. „V každém případě doporučujeme lidem, aby si naplánovali odjezd od zahraničí s časovou rezervou pro získání všech potřebných dokumentů," radí Součková.

A jak mají postupovat turisté, kteří se rozhodli vycestovat na poslední chvíli? „Expres testy nabízíme v Praze s tím, že lidé musí přijít nejpozději ráno do 9.15 a výsledek dostanou mezi 12. a 13. hodinou včetně vícejazyčeného certifikátu," doplnila Simona Součková. Za okamžité zpracování výsledků ale musí lidé sáhnout hlouběji do kapsy, rychlotest je v laboratoři Spadia vyjde na 2900 korun.

