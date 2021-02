Daniel Landa představil strategii proti covidu: Některé body jsou nesplnitelné

Zpěvák Daniel Landa před nedávnem představil veřejnosti svůj plán na znovuotevření Česka, nyní ho přednesl i Poslanecké sněmovně. Bohužel v tu nejméně vhodnou dobu…

Koronavirus se nadále nezadržitelně šíří a počty nakažených nijak neubývají. V důsledku toho musí Češi dodržovat mnohá opatření, přičemž nyní se hovoří i o jejich zpřísnění. Zpěvák Daniel Landa dlouhodobě vystupuje proti nejrůznějším nařízením, a proto proto společně s dalšími experty vypracoval plán, o kterém věří, že by mohl dostat Česko z nejhoršího. V Poslanecké sněmovně s ním tak úplně ale nepochodil.

„Ústava není toaletní papír”

Cílem Daniela Landy je dle webu echo24.cz pomoci hledat kompromisní řešení při zvládání koronavirové krize. Svůj postoj přitom vyjádřil zcela jasně. „Ústava není toaletní papír a občan není otrokem státu,” prohlásil. Jeho plán, který vypracoval mimo jiné i s epidemiologem Jiřím Beranem, se však se souhlasem nesetkal.

Přestože jej epidemiolog a člen vládní rady pro zdravotní rizika Petr Smejkal ocenil, zdůraznil, že načasování plánu je špatné. „Jsme v tak špatné situaci, že jakékoliv uvolnění by bylo tragické,” komentoval body Landova plánu. Beran se však hájil tím, že strategie vznikala v lednu, kdy byla epidemická situace jiná, než je dnes.

Očkování pro seniory namísto učitelů

Jiří Beran vidí možnou spásu i v přednostním očkování lidí nad 60 let, kteří by podle něm měli být očkování namísto učitelů. Vláda by se podle něj měla učitelům omluvit a vakcíny pro ně určené přesměrovat na důchodce. Opírá se přitom o skutečnost, že s proočkováním části lidí starších 80 let proti covidu-19 počet nemocných a zemřelých z této skupiny rapidně klesl.

Epidemiolog se taktéž rozpovídal o samotných vakcínách a poukazoval na to, že někteří lidé odmítají vakcínu AstraZeneca. Všechny druhy dostupných očkovacích látek jsou podle něj však srovnatelné. „Lidé by měli vědět, že je všechny ochrání a měli by se nechat naočkovat co nejdříve,” apeloval ještě.

Prodloužení nouzového stavu

K setkání zástupců petice Blanický manifest se po chvíli připojil dálkově i premiér Andrej Babiš. Ten znovu hovořil o tom, jak je nynější epidemická situace kritická a že vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. V současné době vláda žádá prodloužení do 31. března 2021.

„Nemůžeme si dovolit, abychom měli po chodbách mrtvé a aby zkolaboval zdravotní systém,” řekl Babiš. „Chceme požádat obyvatele, aby se opět začalo chovat jako loni v březnu,” dodal ještě.