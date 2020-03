Radí, jak se nezbláznit: Co řekl o koronaviru Daniel Landa?

Pandemie koronaviru ohrožuje celý svět, ale Daniel Landa, který si před lety říkal také kouzelník Žito zachovává chladnou hlavu. Na svém facebookovém profilu popsal, jak si i během nelehké doby udržet klidnou mysl a zároveň neohrožovat okolí.

„Roušku je dobrý nosit hlavně proto, aby ten, kdo to už má, nakazil co nejmíň ostatních,“ píše. Dále je podle něj nutné dodržovat následující. „Srocovat se co nejmíň, zpomalit to, ať nechcípne zdravotní systém na kolaps a paniku,“ promlouvá lidem do duše.