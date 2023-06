Daniel Nekonečný měl rád zpěv, večírky i drogy: Těm mnozí přisuzovali jeho smrt

Zdroj: Profimedia

Daniel Nekonečný měl vždy pověst neřízené střely a osoby, která si za všech okolností dělá, co chce. Jeho život byl jeden velký mejdan a nějaká pravidla pro něj nikdy neexistovala. Možná i to bylo příčinou jeho náhlé smrti.

Daniel Nekonečný je znám jako bláznivá osoba, pro kterou nebyl nic problém. Ohňostroje, barvy, konfety a exotická zvířata, to byla běžná součást jeho show, které neměly obdoby. Jednou se mu dokonce podařilo způsobit požár v televizi, když tam se svými kejklemi vystupoval. Nekonečný však vše bral se zářivým úsměvem a obrovským optimismem, nikdo se tak na něj nedokázal zlobit.

Zpěvákův život připomínal jeden velký karneval a bylo veřejně známo, že si k dobré náladě a nikdy neutuchající energii pomáhá nelegálními látkami. Není tedy divu, že se po jeho nenadálé smrti okamžitě objevily spekulace, že se předávkoval.

„Testy na toxikologii byly negativní,“ prozradila tenkrát Blesku Danova bývalá partnerka Zuzana Kardová. I když spolu pár už léta nežil, stále k sobě měli blízko a Zuzana byla Danovou spřízněnou duší. Společně také vychovávali Kardové dceru Terezu, která následně vystupovala jako tanečnice v Danově legendární skupině Šum svistu. Dan se svými zdravotními neduhy svěřoval právě své bývalé ženě.

Bývalá manželka Zuzana o jeho zdravotních problémech věděla

„Občas si stěžoval, že má infarktové stavy, ale přičítal to únavě z vystoupení a také epilepsii, se kterou se léčil. V domě jsem našla lék, který bral na epilepsii. Na vysoký tlak tam nic nebylo. A ani nikdy neříkal, že by se s tím léčil. Kdyby to věděl, tak by tady s námi pořád byl," pokračovala ve vyprávění o Danovi Zuzana.

Daniel se do showbyznysu dostal jako zpěvák kapely Laura a její tygři a následně jako zakladatel vlastní skupiny Šum svistu. Tehdy se psal rok 1990 a pro Nekonečného to znamenalo neskutečnou změnu. Následovaly roky večírků, alkoholu, drog a vesmírné zábavy, které z něj udělaly krále nadpozemských rozkoší.

Hrob Nekonečného byl stále plný dárků od fanoušků

Když zemřel, české celebrity plakaly a jeho velkolepého pohřbu se jich plno zúčastnilo. Miloval barvy, slunce, hudbu a veselí, tudíž celé rozloučení neslo v tomto duchu. Mezi jeho nejbližší přátele patřili protekční spratek Pavel Novotný, zpěvačka Ilona Csáková, kouzelník Pavel Kožíšek, mim Václav Upír Krejčí či zpěvačka Eva Pilarová. Vedle té byl showman pohřben. Fanoušci však hrob zaplavovali příliš mnoha dárečky, což překáželo ostatním hrobům, tak muselo být umělcovo tělo přestěhováno jinam.

„Jsem moc vděčná šéfce hřbitovní správy paní Dvořákové, že mě pochopila a vyšla mi vstříc. Stejně tak děkuju kameníkům, bratrům Kockovým, kteří vše udělali během jednoho dne,“ poděkovala za rychlost Zuzana. Naštěstí to neměli příliš daleko, Nekonečného přesunuli o pouhých deset metrů.