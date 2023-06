Osobnost Daniely Drtinové: Má pocit, jako by v ní žily dvě odlišné bytosti

Zdroj: Profimedia

Oblíbená novinářka a moderátorka internetové televize DVTV si nebere servítky a před jejím ostrým jazýčkem se klepe nejeden ostřílený lhář. A i když se zdá, že si umí poradit v každé situaci, občas se i ona zapotí. V soukromí je navíc mnohem více spirituální a niterná, než byste čekali. Jako by v ní žily dvě Daniely!

Daniela Drtinová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studium ukončila v roce 1997 postgraduálem. Následně nastoupila do tiskové agentury Arteria. Od roku 1993 působila v České televizi a od roku 2014 pracuje jako nekompromisní moderátorka na internetové televizi DVTV, které je taktéž spoluzakladatelka.

Daniela od školy vynikala nadprůměrnou inteligencí a zdravou zvídavostí. Její tvrdohlavost a cílevědomost z ní udělaly obávanou osobnost české žurnalistiky. Daniela se totiž spolu se svým kolegou Martinem Veselovským a kolegyní Danielou Písařovicovou nebojí svým hostům položit i sebenepříjemnější otázku a trvají na odpovědích. Není tedy divu, že je DVTV nositelkou dvanácti prestižních cen českého internetu.

Nejdrsnější rozhovor si prožila s Danielem Landou alias Kouzelníkem Žito

I když by se dalo říct, že už ji nic nerozhodí, není to pravda. O svých slabostech a svém soukromí příliš nemluví, udělala ale výjimku a v rozhovoru v Dusíkově divadle v Čáslavi prozradila, že nejdrsnějším rozhovorem její kariéry byl ten se zpěvákem Danielem Landou, kdy přišel do studia v převtělení do Kouzelníka Žita. Tenkrát na jeho blábolení nebyla moderátorka připravena ani v nejmenším a celý rozhovor se tak nesl v podivném, místy až trapném duchu.

Drtinová také přiznala, že má ráda rozhovory s naším bývalým premiérem Andrejem Babišem, jsou pro ni totiž výzvou. Bohužel ten se ale pozvání do jejího pořadu brání zuby nehty. Když se tam totiž jednou odvážil, rozhovor skončil obrovskou hádkou.

O Daniele Drtinové se toho ale nejvíc dozvíte v její knize Jako bych žila dva životy, kde se o ní rozpovídalo jedenadvacet nejbližších spolupracovníků, přátel a členů rodiny. Název knihy vznikl podle toho, že si moderátorka opravdu připadá, jako by v ní žily dvě odlišné bytosti.

Její velké pracovní nasazení ovlivnilo i vztah s dcerou, neměla na ni čas

"Mám za to, že v každém z nás se ukrývá více osobností a svým způsobem mi to připadá celkem normální. U sebe jsem ale měla vždycky pocit, že to vnitřní osobnostní oddělení je přece jen hodně výrazné. Zatímco u jiných lidí se jejich dílčí části více prolínají, více do sebe prostupují a nějak na sebe přirozeně navazují, ve mně jako by žily dvě naprosto odlišné osobnosti s pevnými obrysy," prozradila v rozhovoru o své knize pro whatnews.cz.

V knize pak také píše, že její pracovní nasazení mělo samozřejmě vliv i na vztah s dcerou, což byl také hlavní důvod jejího odchodu z České televize.

"Přijdu večer domů, ona jde pomalu spát, dopoledne, kdy jsem doma, je ve škole. Ta práce obnáší i náročnou přípravu, není to zdaleka jen 25 minut ve studiu, jsou to hodinové rešerše po nocích nebo přes den. Když vedení přišlo s tím, že chce, abych Interview moderovala i v pátek, pomalu to rozhodnutí ve mně začalo krystalizovat. Ale samozřejmě v tom hrály roli i události posledního půl roku před odchodem,“ popsala důvod svého odchodu z TV Drtinová.

V poslední době je po boku Daniely vídán mladík, který je bulvárem považován za moderátorčina nového přítele. Zda je to ale pravda, Daniela prozatím veřejně nepotvrdila.