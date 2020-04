Smutné narozeniny: Dcera Dary Rolins měla oslavu bez kamarádek!

„Až v půlce procházky jsem si všimla, jak nebojácně jsem se dnes v šatně vystajlovala. A jak vypadají v tyto dny vaše rána? Mně budík zazvoní v osm a ještě v polospánku na sebe hodím to, co najdu po cestě z domu na zahradu a z ní pak rovnou do lesa,“ svěřuje se na Instagramu zpěvačka.

Ta na sociální sítí inspiruje mnoho lidí, jak využít volný čas. „Po procházce si dám trošku jógy. No a samozřejmě vaříme ze všech těch kuchařských knih, které sbírám. Při tom všem myslím i na vás. Posílám virtuální obětí a držte se,“ podporuje své fanoušky.