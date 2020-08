Dara Rolins nečekaně otevřeně: Těmito slovy zbourala veškerá tabu!

Některé ženy, pravda, snímek trochu rozladil. Tvrdily, že takovýto proslov není vhodný, když má zpěvačka doma dvanáctiletou dceru Lauru.

„Moje dcera je vychovávána ve světě bez předsudků, vedena přirozenou láskou k sobě, ke svému tělu a bez hrozby, že je na nahotě něco odstrašujícího. Něco, za co by se měla stydět. Ona, nebo jakákoliv slečna, žena, máma. Jde pokaždé jen o formu, způsob ‚jak‘… Je to složité téma a to poslední, co mu sluší, je černobílé vidění,“ reagovala Dara.