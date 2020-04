Příliš mnoho plastik? Daře Rolins se v karanténě rozpadá tělo

Dle jejích sociálních sítí to vypadá, že je v lese jako doma. Dara Rolins má pravidelné procházky během karatény ráda. Jako známá slovenská megastar je zvyklá být neustále v pohybu, a tak je pro ni nicnedělání nezvyklé.

„Až v půlce procházky jsem si všimla, jak nebojácně jsem se dnes v šatně vystajlovala. A jak vypadají v tyto dny vaše rána? Mně budík zazvoní v osm a ještě v polospánku na sebe hodím to, co najdu po cestě z domu na zahradu a z ní pak rovnou do lesa,“ svěřuje se na Instagramu zpěvačka u snímku z lesa.