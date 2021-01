Dara Rolins terčem kritiky: Čím pobouřila zpěvačka tentokrát?

"Pro boha, komu se tohle líbí. Vždyť je to samá šlacha a plastika!!! Kam se poděla ta krásná Darinka!" "Zdá se mi, že jsi nějak moc zhubla. Kdybys trošku přibrala, tak bys vypadala lépe," začali se sledující navážet do Dary Rolins pod její fotografií v plavkách.

Zpěvačka se ale rozhodla, že svým haterům odpoví! Natočila proto video, kde ukázala celou postavu, a napsala k němu:

"Dávám sem tohle videjko naschvál pro ty, kteří mi vyčítají, že to s tou váhou přeháním, a doporučují mi víc papat. Fotka je často relativní, záleží na úhlu pohledu, světle a na tom, jak se postavím. Ale video je autentické (i se zelenými vlasy z chlóru v bazénu). Myslím, že každý máme svou pohodlnou váhu, přiměřenou své výšce (věk bych sem ani nepletla, protože věta “na svůj věk vypadáš super" mě vždycky zabijí). Jsou jen dvě možnosti. Starat se o sebe, řešit jako, co a kdy - nebo “mít v p…". Nic mezi tím. Ani peníze, čas ani věk s tím nemá nic společného," vyslala Rolins jasný vzkaz! A co vzkázala na závěr?