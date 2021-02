Dara Rolins: Čtvrtá plastika v řadě. A nevylučuje další! Kritikům poslala vzkaz!

Dara Rolins už před pár měsíci několikrát zdůraznila, že její operace nosu proběhla pouze za účelem zprůchodnění nosní dírky, roky totiž nemohla dýchat. Ani tak se ale nezbavila kritiky veřejnosti.

Ačkoliv zpěvačka o plastických zákrocích obvykle odmítá hovořit, tentokrát se pod tíhou dotazů rozhodla napsat jakési vysvětlení na své sociální sítě.

"Jsem si všimla, že můj nos je věčné téma. Tak se pojďme o něm pobavit i dneska, tady a teď. Tolika lidem leží můj nos v žaludku. Dokonce se nedávno nějaká paní v komentářích strachovala, jestli s mým "příšerným" nosem nemá problém moje dcera. Přísahám! Takže v věci: Mojí Lole je můj nos úplně volný. Miluje mě, i kdybych měla místo něj ocas! Stejně tak jako to mají všichni, na jejichž názoru mi záleží. Ti, kteří mě mají rádi pro mou podstatu a nikdy neřešili ani můj nos, nebo jestli jsem hezká nebo moc hubená. Zajímali se o to jak se cítím, co říkám, co mě trápí, jak se chovám a jak jednám," vyjádřila se Dara Rolins na svém Instagramu k propíranému tématu posledních dní. V druhé části příspěvku pak popsala, co vše už musela podstoupit na cestě za dokonalým obličejem.