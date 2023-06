Fotbalisté v křížku se zákonem: Limberského viní z vydírání, jiní krátili daně

4

David Limberský

Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Sdílej článek:

Fotbalista David Limberský má před sebou velmi těžké období. Státní zástupce na něj a další tři muže totiž podal obžalobu za údajné vydírání. Je to přitom už poněkolikáté, co se Limberský dostal do křížku se zákonem. Rozhodně ale není jediný.