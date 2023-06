Ženy Davida Ratha: Milenka i manželka za ním jezdily s dětmi do věznice

Zdroj: Profimedia

David Rath je velice kontroverzní osoba a to nejen kvůli svým politickým aktivitám. Bývalý ministr a krajský hejtman má velice zajímavý i osobní život, kde figurují hned dvě ženy.

David Rath střídavě žije s manželkou Evou, která je lékařkou, a se svou milenkou Renatou Horkou, jednatelkou farmaceutické firmy a s každou má jednoho syna.

Když se nechal Rath nachytat s krabicí od vína, která obsahovala milionové úplatky, jeho žena byla ze situace na dně. "Celé to nese velice těžce. Je z toho zdrcená," řekl Blesku o stavu Evy Rathové starší bratr Davida Ratha Michal.

Manželka známého politika se netajila tím, že je z celé kauzy v šoku a nejvíce trpěl jejich společný syn Daniel. "Snáší to špatně na konto otce, kterého měl velmi rád a měl k němu velmi vřelý vztah a trávili spolu veškerý volný čas," prozradila Rathová. Danielovu situaci dokonce tehdy řešili s psychologem, jelikož se chlapec stal kvůli kriminálním aktivitám svého otce terčem posměchu.

Každá vidíme manžela jednou za čtrnáct dní



Ve vězení Davida Ratha navštěvovala i jeho druhá rodina - milenka Renata Horká a jejich syn Filip. "Ano, střídáme se, pravidelně. Každá vidíme manžela jednou za čtrnáct dní. Je to hlavně proto, aby měl kontakt s oběma dětmi," objasnila před lety Eva Rathová.

Rathova manželka do vězení nejčastěji jezdila za doprovodu svého tchána Ratmíra. David Rath v té době žádal o předčasné propuštění i kvůli němu, soud ho ale zamítl.

"Před dvěma měsíci utrpěl vážný úraz, byl upoután na lůžko a potřeboval pomoc. Státnímu zástupci to bylo jedno a zvolil řešení, které má za cíl mě držet dále ve vězení. Bylo jim úplně jedno, že otec může i zemřít. Naštěstí to přežil a jeho stav se postupně lepší," prozradil Rath Blesku z vězení. V jeho životě navíc figurovaly i další důležité ženy. Například ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová, která po jeho boku čelila obvinění z korupce, měla mít k Rathovi také velice blízko a to nejen po pracovní stránce…