David Koller: Nejmladší syn je stejně starý jako jeho vnuk!

David Koller se v létě potřetí oženil. Vzal si svou partnerku Annu, se kterou má ročního syna Davida. Narození syna ale dělilo od porodu zpěvákova vnuka Vinceta pouhých pár měsíců!

Zaneprázdněný hudebník ale zvládá role dědy a otce prý na jedničku a dokonce nevylučuje, že k malému Davidovi časem přibude ještě sourozenec!

"Já nevím. To nejsou, nebo teda jako jsou, plánovaný věci, ale jak se to někdy v životě stane, to si člověk nikdy nemůže ani představit. Jsem za to hrozně rád," prozradil Blesku čtyřnásobný otec. Všechny své děti Koller vede k hudbě a u nejstaršího syna se to už vyplatilo!