Intimní zpověď Dědka z MasterChefa: Tohle se někdy stydím říct

Nacestoval toho jako málokdo, a i proto se přihlásil do MasterChefa. Svoje zkušenosti z kulinářských výletů chtěl zužitkovat před kamerou. Soutěžit se snažil už loni. Letos však nezapomněl do pokrmu přidat vajíčka a dostal se až do TOP16. Nedávno však vypadl.

Je si vědom toho, že jako důchodce patří do rizikové skupiny a v době pandemie koronaviru by raději neměl příliš vycházet. „Já nemám nejmenší problém, protože se na mém životě nezměnilo vůbec nic. Já se to někdy stydím říct,“ hlesl Dědek pro Nova plus.