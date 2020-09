Dvořáková po rozchodu s Prachařem prozradila, kdo je její pan božský

„Ve mně se to úplně vaří a nejradši bych zvedla telefon a vykřičela do světa, jak to vlastně je. Ale na druhou stranu si řeknu, komu to mám vysvětlovat? Moje rodina to ví, přátelé to vědí a já vlastně nemusím vysvětlovat každému, co je pravda. Hlavně se mi kolikrát stalo, že i když jsem pravdu řekla, tak si stejně každý napíše, co chce,“ rozčiluje se Dvořáková.

I když se modelka najevo dát emoce nebojí, ve vztahu žádné rodeo nečekejte. S ní vás čeká spíše poklidný život. „Miluji přírodu. Výlety do přírody, rodinné oslavy. Mám pejska, takže ráda trávím doma čas s knížkou, když se ke mně doma přitulí a mám klid,“ usmívá se modelka.