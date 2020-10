Nová tvář Slunečné Denisa Nesvačilová: Po vlně hejtů poprvé na obrazovkách!

"Tak víte, je to mladá holka a moc možností na té vesnici není. Všichni tedy zpozorní a logicky se to kolem Denisy bude mlít. A to je fajn, to se hraje dobře," prozradila Nesvačilová, které se Marek Lambora alias Janek ze Slunečné zalíbí hned v prvním díle!

Jak tedy nakonec milostné rošády dopadnou, je zatím velmi nejasné, nuda to ale rozhodně nebude.

Jedno je však jasné, pokud Nesvačilová jako Karolína bude mít ve scénáři sbalit Janka, bude to mít ještě se zarytými fanoušky Lambory a Burešové opravdu těžké… Necháme se překvapit a držíme herečce palce!