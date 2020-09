Zabiju tebe i tvoji mámu! Hvězda Slunečné má strach, výhrůžky řeší s policií

Velmi nepříjemná situace potkala Denisu Nesvačilovou, která se v seriálu Slunečná ještě ani neobjevila a už musí čelit drsným výhrůžkám. To, co jí fanoušci Týny a Janka posílají, by bylo moc i na drsného chlapa. Herečka to také musela začít řešit s policií.

„Bohužel se už děje to, že mi lidé píšou strašný zprávy. Na obraz jdu až v půlce října a dostávám takové zprávy, že jsem to už musela řešit s policií a právníky. Chodily mi i výhrůžky smrtí. Že ví, kde bydlí moje máma, že mě pobodají v ateliéru, že mě přijedou znásilnit, že zabijou mámu i mě. Bylo to šílený,“ svěřila se super.cz Denisa.