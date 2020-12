Denní nárůst nakažených roste: Hrozí opětovné uzavření obchodů a restaurací

Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, trval by tedy do 11. ledna 2021. Nouzový stav aktuálně platí od 5. října do 12. prosince. O návrhu kabinetu bude Sněmovna jednat pravděpodobně ve středu.

Neděle přinesla v Česku dalších 1113 potvrzených případů koronaviru, což je zhruba o 40 více než o týden dříve. Ve srovnání s předchozími týdny denní nárůsty klesaly od konce října, trend se otočil ve čtvrtek. Nově se také mluví o tom, že Česko objednalo vakcínu proti covidu.