Dětský respirátor se nevyrábí: Blatný promluvil o alternativě pro nejmenší

V Česku se kvůli rychlému šíření koronaviru přistupuje k přísnějším opatřením. Od úterý 23. února bude nutné v obchodech či MHD nosit namísto látkových roušek respirátory. Zatím však není zcela jasné, zda se nové nařízení bude týkat i dětí. Dětské respirátory se totiž nevyrábí…

Ačkoliv jsou v platnosti mnohá vládní opatření proti šíření koronaviru, onemocnění se stále šíří bleskovou rychlostí. Právě proto se od úterý 23. února zavede nové nařízení, kterým je povinné nošení respirátorů či dvou na sobě nasazených roušek na místech s vyšší koncentrací lidí. Jde tak například o obchody a MHD. Jak přesně budou pokyny znít, není zatím jasné. Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku zveřejní v pondělí odpoledne.

Děti výjimkou?

Zásadní otázkou je nošení respirátorů u dětí. Tyto ochranné pomůcky se totiž v „dětských” velikostech neprodávají. „Určitě pro děti do 15 let je tam alternativa roušek, protože na dětské obličejíky se respirátory nevyrábějí,” nechal se podle iROZHLASU slyšet ministr zdravotnictví Jan Blatný, avšak neupřesnil, o jakou alternativu by se mělo jednat.

Ochrana u dětí je klíčová pro jejich návrat do školních lavic. A právě proto by Blatný uvítal i nošení respirátorů ve školách pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. „Mám záměrem je, aby tato povinnost byla zavedena i na pracovištích, ale toto je potřeba vyřešit i po právní stránce. Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky je jedna z možností, kterou vřele doporučuji, aby využili očkování,” řekl ještě Jan Blatný.

Lidé opatření nedodržují

Přestože jsou v platnosti mnohá opatření, zásadní problém podle Jana Blatného tkví v tom, že je lidé nedodržují. Bezohledné jednání Čechů by v krajním případě mohlo vést k tvrdému lockdownu. „Opatření fungují, ale mohla by fungovat více, kdybychom je dodržovali,” nechal se slyšet Blatný.

„A z tohoto důvodu se mi bude velmi těžko predikovat, co se stane, protože to nezáleží jenom na těch vlastních opatřeních, to záleží na každém z nás. Opatření jjsou nastavená velmi přísně, a kdybychom je chtěli dále zpřísňovat - a já se snažím udělat všechno pro to, abychom nemuseli - tak by to bylo něco, co by bylo velmi razantní a já vám teď neumím říct co, protože mým plánem to není,” dodal ještě.