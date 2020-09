Zůstáváme v Americe, řekla Kobzanová a popsala, jak jim koronavirus ničí život

„Do Čech se nechystáme. Za prvé by to bylo dost těžké a riskantní se tam vůbec dostat a za druhé pro děti je to lepší tady,“ konstatovala modelka. „Vám, co jste zavřený v bytě, přeji pevné nervy. Nás největší blázinec teprve čeká. Na Floridě je obrovské množství seniorů,“ podotkla

Realita všedního dne je pro jejich okolí více než děsivá, ale Diana to zvládá levou zadní. NHL navíc načas přerušila působení a Michael Frolík, který mnohdy tráví čas odděleně, se jim vrátil domů.