Učitelé přezpívali píseň Karla Gotta: Zpívají v ní o úskalí distanční výuky

Mezi nimi se objevovala spousta rodičů, pro které je situace pochopitelně rovněž nesmírně obtížná. „Hodně si vážíme toho, co dělají pro své děti a je důležité, že to dělají, protože učitel to za ně neudělá. O tom, co rodiče musí zažívat doma, když mají tři děti, jeden počítač, chabé připojení, o tom by se dalo napsal deset dalších písniček. My jsme napsali o to, jaká je naše práce,” hájila píseň učitelka hudební výchovy.

Po vzoru učitelů ma každá třída za úkol vybrat si nějakou píseň a přezpívat ji. Z materiálů pak Pavla Skopalová vytvoří video, které by se rovněž mělo objevit na sociálních sítích.