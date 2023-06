Smoljak, Kotek, Weigel: Divadlo Járy Cimrmana přichází o herecké bardy, zanikne?

Zdroj: Profimedia

V posledních letech se zakladatel Divadla Járy Cimrmana musel vyrovnat s několika zásadními ztrátami, při nichž přišel o dva nepostradatelné herce, kteří byli s tímto divadlem dlouhá léta neodmyslitelně spjati. Pokud chtěl tedy hrát dál, musel začít obsazovat tváře nové. I když ne tak docela!

Divadlo Járy Cimrmana prožívá poslední roky těžké chvíle. V roce 2019 přišlo kvůli nešťastné náhodě o manažera divadla a skvělého herce Václava Kotka, který upadl na schodech a jen o dva měsíce později o dalšího herce, a to Jaroslava Weigela.

I přesto, že situace nebyla radostná, Zdeněk Svěrák neztrácel naději a snažil se najít do souboru vhodné posily. Podařilo se mu to hned třikrát. Místo po svém otci Václavovi obsadil herec a režisér Vojta Kotek, které je znám z mnoha filmů, seriálů, ale i jako skvělý divadelní herec.

Ztrátu Kotka a Weigela nahradily rovnou tři posily

Zesnulého Weigela pak nahradila herecká hvězda, která za svůj život získala několik Českých lvů, tudíž se o nějakého neherce nejedná ani omylem. Ondřej Vetchý bude jistě se zálibou v inteligentním humoru právoplatným členem souboru.

„Ozval se nám, že jestli jsme v nouzi, tak on se cokoliv naučí,“ prozradil Svěrák pro Blesk.

A jak se říká, do třetice všeho dobrého, tak posledním novým jménem ansámblu Divadla Járy Cimrmana, je oblíbený herec Miroslav Táborský.

Divadlo Járy Cimrmana nemá ve světě obdoby

Všechna jména jsou pro legendární a unikátní divadlo, které nemá v Čechách a možná ani jinde ve světě obdoby, velkým přínosem. Divadlo Járy Cimrmana je založeno na mystifikaci o géniovi, který nebyl nikdy doceněn, přesto že uměl vlastně úplně všechno. Další zajímavostí na tomto divadle je to, že v něm nikdy nehrála žádná žena a ženské role si tak musí mužské osazenstvo zastat samo.

Divadlo stále hraje všech patnáct komedií, které od roku 1966 vznikly. Na většině se podíleli právě zakladatelé legendárního divadla, pánové Svěrák a Smoljak. Ty jsou napsány tak, že se jim zasmějí všechny generace, není tedy třeba s jejich hraním přestávat. Sám Zdeněk Svěrák říká, že ho baví hrát čím dál tím víc.

„Hraní nás baví čím dál víc. Člověk si uvědomuje, že mu nezbývají desetiletí, ale jen roky – a co my víme, třeba jen měsíce. To hraní do smrti se prostě tak nějak neplánovaně děje,“ svěřil se zakladatel Zdeněk Svěrák.