Karel Gott a jeho dokument: Strhla se nečekaná bitva. A Ivana si může mnout ruce

Karel Gott podlehl akutní leukemii 1. října 2019. Za chvíli tomu bude rok, i když se zdá, že se to stalo před pár měsíci. Vystupoval do té doby, co mu síly stačily. Jeho fanoušci ho milovali stejně jako on je. Důkazem toho je, že na jeho hrob na pražských Malvazinkách, proudí denně davy lidí.