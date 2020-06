Cibulková je maminkou: Neuvěříte, v jakém luxusu krásná tenistka rodila

„Jéééé, gratuluji a moc moc zdravíčka přejeme,“ vzkázala jí Monika Bagárová, která sama nedávno porodila dceru Rumiu. „Radujeme se s vámi,“ napsala Dara Rolins. „Gratuluji a malému přeji dlouhý, šťastný a spokojený život,“ přidala se Daniela Peštová.

Kdo by si myslel, že si tenistka pro porod vybrala rodné Slovensko, ten by byl na omylu. Rodila totiž na privátní vídeňské klinice Döbling, kde za tučnou částku splní nastávajícím maminkám, co jim na očích vidí.