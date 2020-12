Nerozhodná Dominika Gottová: Odmítla tajného ctitele. Co bude s ní a Tolkkim?

Nabídku Petra Veselého ale podle Expresu Dominika odmítla a nechala se odvézt do domu vydavatele knihy o Karlu Gottovi, kde by měla zůstat až do ledna. „V Praze bude do ledna, nemá kam jinam jít, pak odcestuje do Finska, kde s Timem dostanou sociální bydlení. Do to doby bude tady. Ve Finsku ji přemlouvala kamarádka z restaurace, aby nikam nejezdila, ať žije u ní, ale ona jela,” řekla ještě pro Expres nejmenovaný zdroj.

Timo Tolkki se zase rozhodl odcestovat na druhou stranu zeměkoule, konkrétně do Mexika, kde strávil i většinu letošního roku. Jeho rozhodnutí bylo pro všechny poněkud překvapující, neboť finský muzikant ještě nedávno hlásil, že se musí ze země co nejdříve dostat, protože se v Mexiku prý necítí bezpečně.