Dominika Gottová překvapuje: Pochválila Ivanu i své sestry, dojde k usmíření?

Dominika Gottová oslavila padesáté narozeniny a s jubileem má nejstarší dcera Karla Gotta i nostalgické vzpomínky jak na slavného tatínka, tak na své nevlastní sestry, se kterými se již několik let nevídá. Jak se Dominice daří a co její manželství s rockerem Timem Tolkkim?

Dominika Gottová v posledních letech zažila mnoho zdravotních problémů, proto už přibývající věk začíná dle vlastních slov pociťovat hlavně na své kondici.

"Já se cítím fyzicky přesně na tolik, kolik mi je. Ale musím přiznat, že někdy i na víc, co se týče kondice a únavy a těchto záležitostí. Ale psychicky jsem pořád jako dvacetiletá, která prostě ráda jezdí na rockový koncerty s kamarády. Ale ta fyzická kondice vázne… Když jsem byla mladá, tak jsem dělala 2–3 sporty týdně, chodila jsem do posilovny, chodila jsem na kung-fu, chodila jsem na taek wondo, běhala jsem a teď cítím v tom věku – nejenom teď přesně před tou padesátkou, ale už je to zpátky nějaký ten rok – že jsem pohodlná. Místo fyzické aktivity si radši, když mám volno, sednu k televizi na gauč a koukám na filmy nebo poslouchám muziku," svěřila se prvnorozená dcera Karla Gotta Blesku.

Narozeniny Dominika oslavila se svým manželem Timem Tolkkim ve Finsku, kde společně žijí. "S Timem v luxusní steakové restauraci. Dali jsme si fantastické jídlo s vynikající obsluhou. První oslavu jsem měla už ve čtvrtek, když jsme byly s kamarádkou v úžasné čínské restauraci na hot potu, což je takový horký kotlík, ve kterém si na stole vaříte různé druhy masa, mořských produktů, zeleninu…" pochlubila se Gottová s tím, že ji nyní hlavně trápí kila navíc a chtěla by začít sportovat a žít zdravěji.

Ivana může být na dcery pyšná

Ačkoliv je Dominika Gottová v Helsinkách šťastná, trápí ji, že se nemůže pravidelně vídat se svou maminkou Antonií Zacpalovou. Ta totiž žije v pečovatelském domě v Praze a proto jsou jejich setkání pro obě vzácností. "Mrzí mě to a nejenom kvůli tomu, že spolu nebudeme na moje narozeniny. Ale i kvůli tomu, že spolu vlastně nemůžeme být každý týden, jak jsem byla zvyklá, když jsem byla v Praze," přiznala v rozhovoru pro výše zmíněný web.

Dominika pak zavzpomínala na svého zesnulého tatínka, který prý nikdy na její narozeniny nezapomněl a vždy ji štědře obdařil. "Táta by mně určitě dal, protože byl vždycky velmi štědrý, tučnou obálku s penězi. Abych mohla na nákupy nebo na dovolenou, třeba do Hongkongu," řekla Gottová a dodala, že ji velice mrzí, že nemohla se svým otcem být poslední chvilky před jeho smrtí.

Ještě nedávno měla Gottova dcera velice napjatý vztah s jeho manželkou Ivanou Gottovou, podle všeho by ale nyní ráda napětí v rodině konečně urovnala. Na dotaz, zda se Ivana Gottová dobře starala o svého manžela odpověděla Dominika Gottová překvapivě kladně ve prospěch své macechy. "Jaká je pravda, to nevím, ale aspoň co mně říkal táta, tak si nemohl vynachválit, jak se o něj doma báječně starají," sdělila Blesku a pár slov dodala i ke svým sestrám Charlotte a Nelly, které viděla naposledy na pohřbu jejich otce.

"Jsou to krásný holky, vždycky byly a rostou do čím dál tím větší a větší krásy. Jsou navíc šikovné, mají talent, takže Ivana může být pyšná," uzavřela Dominika s tím, že se jí i jejímu manželovi aktuálně velice doufá a věří, že jim tato idylka vydrží až do smrti. Nezbývá než oslavenkyni popřát mnoho zdraví a aby se její sny vyplnily.

Nejstarší dcera Karla Gotta se loni dokonce pokusila o kariéru v hudební branži, nakonec ale skončila po jedné písni