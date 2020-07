Dcery Gotta na ostří nože! Zničila Dominika Lucii manželství?

Vše začalo dnem Mistrových nedožitých jedenaosmdesátých narozenin, kdy mu u hrobu nechala rodina dojemný vzkaz. „Drahý Kájo, milovaný tatínku a dědečku. Moc nám chybíš, je tu bez Tebe velké prázdno. Vzpomínáme na tebe s láskou každý den. Posíláme pusu do nebe. Ivana, Charlotte, Nelly, Lucie, Vojta a Honza,“ zněl.

Nešlo si nevšimnout, že na něm chybí podepsaná jeho dcera Dominika. „Budou tam davy lidí a já chci na tátu vzpomínat v klidu a ne se někde prodírat! Proto v úterý nepřijdu,“ odůvodnila Dominika Blesku, proč se na tátovy narozeniny nedostavila na pražský hřbitov Malvazinky. Že přijde později už říká od dob, co Karel zemřel.

Dominika Gottová nepřišla na tátův hrob

Podle její vyžilé podoby to vypadá, že by mohla mít pořád problémy s alkoholem. Ne příliš šťastné období má i druhá nejstarší dcera Lucie. Ta o Dominice tvrdí, že s rodinou úplně přerušila kontakt a nedala jí ani nový telefon.

Dominika však kontruje. „Podívejte, já nejsem ta, která by měla každého kontaktovat! To přece musí být oboustranné. Lucii a její mamince jsem loni na karu po tatínkově pohřbu na sebe nový telefon dala. Obě tvrdily, jak teď budeme více v kontaktu – a skutek utek. Ani jedna se neozvala, tak ať se do mě nenaváží, že jsem někoho odstřihla ze života,“ postěžovala si Dominika.